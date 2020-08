Psg, si ferma Navas: convocato a Lisbona Innocent (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Psg in vista della semifinale di Champions League contro il Lipsia e visto l’infortunio alla coscia di Keylor Navas – dato per incerto in semifinale – ha deciso di convocare a Lisbona il quarto portiere, Garissone Innocent così da evitare altri intoppi in caso di stop dell’ex Real Madrid. Gli altri due portieri dei parigini sono Sergio Rico di 26 anni e Marcin Bulka di 20 anni. Notre Titi @Gari Inno a rejoint le groupe à Lisbonne et participera à sa première séance collective demain. pic.twitter.com/bjrziTHA7m — Paris Saint-Germain (@PSG inside) August 14, 2020 Foto: twitter personale Innocent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

