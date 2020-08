Pirozzi: “L’assegno Covid l’ha preso mia moglie non io” (Di venerdì 14 agosto 2020) Non prende nessun bonus Covid, Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice. A intascare l'assegno di 600 euro invece è la moglie, in qualità di esercente avendo un edicola ad Amatrice. Quindi, l'attuale consigliere in Regione Lazio con Fratelli d’Italia intende fare chiarezza.Pirozzi, non è lei ma sua moglie quindi il beneficiario del bonus Covid?“Esattamente. Mia moglie da venti anni ha questo negozio ad Amatrice, che poi svolge un servizio pubblico, essendo un'edicola-cartoleria. Lei ha sempre lavorato in quanto ha voluto la sua indipendenza. Ebbene, essendo che paga l'Inps da venti anni, aveva tutto il diritto di chiedere il bonus. Quando mi ha annunciato la notizia, mi arrabbiai. Ma lei mi ha risposto: 'Sergio io non ti voglio chiedere la ... Leggi su ilfogliettone

