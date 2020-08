Movida fai da te regione per regione. Discoteche aperte in ordine sparso. Restrizioni in Emilia e Veneto, chiusura totale in Calabria. Ma il Governo avverte: da Roma nessuna autorizzazione (Di sabato 15 agosto 2020) Uno striminzito compromesso: mascherine obbligatorie se non c’è la distanza e numeri contingentati per i locali e le Discoteche. È questo l’accordo raggiunto tra Governo e Regioni per oggi per limitare il numero dei contagi da coronavirus. Le Discoteche al chiuso rimangono vietate, sulla carta. Anzi sull’ultimo Dpcm, dove, però si specificava il libero arbitrio in totale autonomia, delle Regioni. Nelle Discoteche all’aperto – queste, invece, autorizzate – ci saranno misure più rigide. Senza escludere che dopo il 20 agosto potrebbero scattare nuove ulteriori chiusure. Siamo un po’ lontani, dunque, dalla stretta su Discoteche e locali notturni di cui si è parlato nelle ultime ore. “Per il ... Leggi su lanotiziagiornale

Kdc1987Kdc : RT @gumas75: Boccia: “dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche.” O ritieni che ci sia un problema e la stretta la fai subito, o ritie… - S__yC____l : RT @gumas75: Boccia: “dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche.” O ritieni che ci sia un problema e la stretta la fai subito, o ritie… - fabioschiano : RT @gumas75: Boccia: “dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche.” O ritieni che ci sia un problema e la stretta la fai subito, o ritie… - AngelaSimoni1 : RT @gumas75: Boccia: “dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche.” O ritieni che ci sia un problema e la stretta la fai subito, o ritie… - pino_nostro : RT @gumas75: Boccia: “dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche.” O ritieni che ci sia un problema e la stretta la fai subito, o ritie… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida fai Si profila una stretta per movida e discoteche Yahoo Notizie Discoteche e movida, oggi si attendono decisioni del governo su eventuali nuove restrizioni

Al momento in Piemonte si balla. Letteralmente, nel senso che c'è il via libera alle danze, ma solo all'aperto e non in luoghi chiusi. E mantenendo la distanza di sicurezza. Sul weekend di Ferragosto, ...

Covid19: si balla fino a Ferragosto, poi necessaria stretta sui luoghi movida

Sui locali notturni, sulle discoteche e la “movida selvaggia”, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, è “convinto che dopo Ferragosto si arriverà alla chiusura in tutte le regioni”, m ...

Al momento in Piemonte si balla. Letteralmente, nel senso che c'è il via libera alle danze, ma solo all'aperto e non in luoghi chiusi. E mantenendo la distanza di sicurezza. Sul weekend di Ferragosto, ...Sui locali notturni, sulle discoteche e la “movida selvaggia”, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, è “convinto che dopo Ferragosto si arriverà alla chiusura in tutte le regioni”, m ...