Microsoft Flight Simulator giocato in diretta alle 18! In volo nei cieli fotorealistici dell'esclusiva Microsoft (Di venerdì 14 agosto 2020) Lo abbiamo letto in più di un'occasione sulle nostre pagine e nella rete: "il miglior gioco per dimostrare la potenza di Xbox Series X? Microsoft Flight Simulator sarebbe stato una scelta migliore". E in effetti l'esclusiva Microsoft regala un impatto grafico che vale più di mille parole.I cieli fotorealistici del titolo sviluppato da Asobo Studio (sì, proprio quelli di A Plague Tale: Innocence) sbarcheranno su PC il 18 agosto e in attesa dell'uscita possiamo finalmente mostrarvi il titolo giocato in diretta dal nostro pilota provetto Gianluca Musso.Per seguire la diretta potete sfruttare il player qui sotto o dirigervi sul canale Twitch ufficiale ... Leggi su eurogamer

