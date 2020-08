Massimo Moratti: “Suning ha tutto per portare Lionel Messi all’Inter” (Di venerdì 14 agosto 2020) Massimo Moratti si espone sul sogno nerazzurro. L’ex patron dell’Inter non smentisce un possibile acquisto di Lionel Messi della nuova proprietà: “Io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate – ha ammesso al Quotidiano Sportivo -. Ma una cosa la so con certezza: per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Lionel Messi a Milano. Europa League? Non sarà facile per l’Inter. Sono rimaste quattro squadre molto competitive. Ci spero, essere l’ultimo presidente italiano ad aver alzato una Coppa quasi mi pesa. Poi sono amico di Steven Zhang quindi…”. Leggi su sportface

