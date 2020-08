Massimiliano Kolbe: il francescano “martire dell’ amore” (Di venerdì 14 agosto 2020) Massimiliano Kolbe Maria è un francescano e presbitero polacco. Kolbe prende il posto in un campo di concentramento ad Auschwitz, di un uomo con figli, che ha la destinazione in un bunker della fame. Inoltre, il francescano nel 1971 riceve la beatificazione di Papa Paolo VI, che lo definisce “martire dell’ amore”. Nel 1982, Papa … Leggi su periodicodaily

enzo_medoli : @Pontifex_it VENERDI SI CELEBRA MASSIMILIANO MARIA KOLBE.SACERDOTE E MARTIRE MEMORIA DEPORTATO AD AUSCHWITZ, MORI D… - Ezioy : RT @LombardiLomby67: O VERGINE SANTISSIMA, concedimi di lodarti. Dammi forza contro i tuoi nemici. ?? SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE ?? h… - MendozaEnglish : RT @MauroLeonardi3: Domani 14 agosto, San Massimiliano Maria Kolbe, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la Me… - AnnaRDelorenzo : RT @MauroLeonardi3: Domani 14 agosto, San Massimiliano Maria Kolbe, celebro alle 8:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la Me… - KolbeMI : San Massimiliano Kolbe, prega per noi! #SanMassimilianoKolbe #MIInternational -