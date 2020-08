La storia della «gente con il trolley» che torna dalle vacanze e va in ospedale per fare il tampone (Di venerdì 14 agosto 2020) Si rischia di vanificare quanto di buono era stato fatto finora. È questa la sintesi del pensiero di Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’ospedale dei Colli di Napoli dopo le scene che si sono viste tra ieri e oggi fuori dall’ospedale Cotugno. Molti cittadini, di rientro dalle loro vacanze all’estero, si sono precipitati nel nosocomio direttamente dall’aeroporto, chiedendo di poter effettuare il tampone. Alcuni, secondo il racconto e le foto pubblicate dal quotidiano La Repubblica, si sono recati nella struttura addirittura ancora con il trolley tra le mani (e, qualcuno, anche senza mascherina). LEGGI ANCHE > La decisione controcorrente di Gigi D’Agostino che annulla il suo live set di Ferragosto ... Leggi su giornalettismo

SergioCosta_min : Con @GiuseppeConteIT abbiamo affrontato una situazione, quella del covid, che segnerà un solco nella storia dell'um… - RaiRadio2 : ?? Dici che riusciremo a sentire ancora Un'emozione prenderci in gola Quando sei parte della storia Fino a riuscire… - Tg3web : Francesco Gabbani porta la sua musica in tour per l’Italia in un’inedita versione acustica, che racconta la storia… - AnitaCaiazzo1 : Sono talmente pigra che la più grande invenzione della storia, per me, è la sedia - laviniamainardi : RT @roma7maggio: 'Si è privilegiata una effimera 'mostromania' pubblicizzata per mesi rispetto ad una rete stabile di Musei vivi, moderni e… -

Ultime Notizie dalla rete : storia della La mostra "Storia della camicia" da oggi fino al 14 settembre LA NAZIONE Galata, il Museo del Mare di Genova: informazioni sulla visita

Il Museo del Mare è uno dei più grandi musei del Mar Mediterraneo che racconta la storia della navigazione. Inoltre, il museo genovese è anche uno dei musei più moderni d’Italia. Il nome del museo der ...

The Upper World: Daniel Kaluuya protagonista del film prodotto per Netflix

Daniel Kaluuya, candidato all’Oscar per Get Out, sarà protagonista e produttore di The Upper World, prodotto per Netflix. Il lungometraggio è un adattamento del romanzo scritto da Femi Fadubga, il pri ...

Il Museo del Mare è uno dei più grandi musei del Mar Mediterraneo che racconta la storia della navigazione. Inoltre, il museo genovese è anche uno dei musei più moderni d’Italia. Il nome del museo der ...Daniel Kaluuya, candidato all’Oscar per Get Out, sarà protagonista e produttore di The Upper World, prodotto per Netflix. Il lungometraggio è un adattamento del romanzo scritto da Femi Fadubga, il pri ...