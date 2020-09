Incentivi auto - in vigore il nuovo ecobonus: ecco i contributi, le fasce e i modelli che vi accedono (Di venerdì 14 agosto 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto Agosto rende operative le misure che delineano il nuovo ecobonus, ovvero il rifinanziamento e la rimodulazione degli Incentivi per l'auto entrati in vigore all'inizio del mese (nel frattempo esauriti). Con il provvedimento, orientato a favorire le vetture ibride e a scapito di quelle a gasolio e a benzina, il consiglio dei ministri ha stanziato 25 miliardi di euro per il sostegno alleconomia: di questi, 490 milioni sono riservati allautomotive, di cui 400 di ecobonus e 90 per linstallazione di colonnine di ricarica da parte di professionisti e imprese (i privati hanno a disposizione le detrazioni a seconda dei casi, al 50% previste dal decreto fiscale e al 110% dal decreto Rilancio).Due nuove fasce: ... Leggi su quattroruote

