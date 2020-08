Il Benfica prova il super colpo dopo l’arrivo di Vertonghen: occhi su Cavani (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Benfica ha messo a segno uno straordinario colpo in difesa, rafforzando la rosa con l’arrivo di Jan Vertonghen, ex Ajax e bandiera del Tottenham. Il difensore belga rappresenta un salto di qualità evidente per la rosa portoghese, la quale dirigenza non smette però di lavorare con intensità e pensa già ad un secondo rinforzo dall’elevato valore specifico. Gli occhi dei vertici della società lusitana sono difatti puntati sul talento di Edinson Cavani, centravanti osservato in Italia con le maglie di Palermo e Napoli, poi maturato sportivamente al Paris Saint-Germain. Il Benfica sta tentando di soddisfare le richieste di Nasser Al-Khelaïfi, il quale ascolterà le offerte di una compagine già forte di innesti di ... Leggi su sportface

