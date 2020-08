Guardia in ostaggio in Duomo, il sequestratore resta in carcere: 'Ma io non sono dell'Isis' (Di venerdì 14 agosto 2020) Il sequestro in Duomo 'dell'Isis non so proprio nulla'. sono state le prime parole pronunciate davanti al Gip da Mahmoud Elhosary, il 26enne - inizialmente aveva detto di avere 30 anni - che mercoledì ... Leggi su milanotoday

"Eravamo dentro quando abbiamo visto quell'uomo correre lungo la navata e poi i poliziotti che lo inseguivano urlando". "E' stato tutto molto rapido, abbiamo sentito le urla, ci siamo girati per capir ...

Guardia giurata presa in ostaggio, il sequestratore resta in carcere. "Non sono dell'Isis"

Interrogato a San Vittore ha iniziato a pronunciare frasi sconclusionate e gli è stato consigliato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Lo stesso aveva fatto davanti agli agenti, dopo essere ...

