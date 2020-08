Gigi D’Agostino cancella la serata di Ferragosto: “Troppi rischi di contagio, il problema Covid si sta aggravando” (Di venerdì 14 agosto 2020) È decisamente un annuncio in controtendenza quello fatto da Gigi D’Agostino ai suoi fan. Il dj ha deciso infatti di cancellare la sua esibizione prevista per la serata di Ferragosto a causa dell’aumento dei casi di coronavirus in Italia. Mentre da giorni governo e Regioni temporeggiano sulle nuove misure restrittive da introdurre per cercare di arginare la corsa del virus, tra cui anche la chiusura totale delle discoteche, e si discute sulle ripercussioni economiche che queste potrebbero avere soprattutto per le località turistiche, “GigiD’Ag” come viene soprannominato, ha messo la sicurezza al primo posto davanti a ogni altro interesse in gioco. “Buonasera/notte… Mi spiace trovarmi qui a riscrivere le stesse cose che ho scritto a Marzo. Purtroppo ... Leggi su ilfattoquotidiano

