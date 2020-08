Francesco Facchinetti contro un vip: "La gente sta fallendo e tu chiedi 20 euro di sconto?" (Di venerdì 14 agosto 2020) Francesco Facchinetti su Instagram inveisce contro un vip ricco e tirchio, di cui però non fa il nome, che avrebbe chiesto uno sconto al ristorante in un momento difficile per i ristoratori. Francesco Facchinetti si scaglia contro un vip spilorcio che al ristorante ha chiesto lo sconto, l'ex DJ si è sfogato nelle sue storie di Instagram ma non ha rivelato il nome della persona che lo ha fatto infuriare. Francesco Facchinetti sta passando le vacanze in Costa Smeralda, durante un pranzo al ristornate ha assistito a un episodio che non ha potuto fare a meno di condividere sui social: "Prima ero in un posto, con me c'era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato ... Leggi su movieplayer

