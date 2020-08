Firenze, rapina in villa a Careggi: donna legata e chiusa in camera. Bottino: oro e gioielli (Di venerdì 14 agosto 2020) Una donna, sola in casa, è stata legata e chiusa in camera da letto da tre rapinatori, uno dei quali armato di coltello. Il Bottino ammonterebbe a gioielli in oro e pietre preziose per un valore di migliaia di euro. Sull'episodio indaga la polizia Leggi su firenzepost

MariaLu91149151 : RT @magicaGrmente22: Rapina in villa a Firenze, donna legata - FirenzePost : Firenze, rapina in villa a Careggi: donna legata e chiusa in camera. Bottino: oro e gioielli - magicaGrmente22 : Rapina in villa a Firenze, donna legata - iltirreno : Quattro rapinatori soprendono la proprietaria sola in casa: minacciata con un coltello per farsi dire dove fosse la… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Firenze, rapina in villa: «Dacci i soldi altrimenti ti ammazziamo» -