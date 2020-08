FIFA 21 avrà una modalità carriera molto approfondita sulle orme di Football Manager (Di venerdì 14 agosto 2020) Negli ultimi anni la modalità carriera di FIFA non è stata il piatto forte del gioco, vista l'immensa popolarità del comparto online. Ma in FIFA 21, EA Sports ha aggiunto una funzione di semi-simulazione che darà ai giocatori un maggiore controllo sulla propria squadra rispetto alle precedenti iterazioni e che quindi potrebbe attirare più giocatori.Ora gli utenti potranno guardare una simulazione in stile Football Manager con la palla che rotola su un mini campo 2D. Con la semplice pressione di un pulsante potrete entrare e controllare i giocatori come in una partita normale.Ciò significa che se un giocatore ha davvero bisogno di un gol per rientrare in partita, potrà assumere il controllo diretto della squadra. Allo stesso modo, se avrete bisogno di ... Leggi su eurogamer

