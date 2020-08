“È diventata blu”. Alex muore a 15 anni, doveva solo mettere l’apparecchio ai denti (Di venerdì 14 agosto 2020) Denisa Alexandra Stefanoaia, conosciuta come Alex, aveva 15 anni ed era di Watford, nell’Hertfordshire. La giovane ha sofferto di una rara complicanza, avvenuta al Great Ormond Street Hospital di Londra. Alex si era sottoposta all’estrazione di quattro denti e, prima di metterla sotto anestesia totale, le era stato detto che l’intervento non sarebbe durato più di un’ora. Una volta intubata e sotto anestesia, i medici hanno sentito Alex ha iniziato a stare male ed è diventata blu, poi ha iniziato ad uscirle il sangue dalla bocca e la situazione è precipitata fino al ricovero in terapia intensiva, reparto in cui poi è morta, come riportato dai media. I medici hanno detto che Alex è diventato ... Leggi su caffeinamagazine

