Da Tridico a Conte, a Salvini non ne va più bene una. Il Capitano le sta provando tutte per uscire dall’angolo in cui si è cacciato (Di venerdì 14 agosto 2020) E niente, a Matteo Salvini non ne va bene una. Alle prese con lo scandalo dei furbetti del bonus Iva che, almeno finora, tra Parlamento e Regioni ha investito la Lega più di ogni altro partito, il Capitano le sta provando tutte, ma con scarso successo, per uscire dall’angolo in cui si è cacciato. Prima provando a scaricare sul presidente dell’Inps Tridico la responsabilità della fuga di notizie ad orologeria sui politici che hanno marciato sul sussidio da 600 euro destinato a chi, durante l’emergenza sanitaria, ha rischiato di non mettere insieme il pranzo con la cena. Come se la colpa non fosse di chi ci ha provato ma di chi li ha beccati. Poi, da giorni, continua a sparare a zero contro “il ... Leggi su lanotiziagiornale

