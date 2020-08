Da Bill Gates alla loggia degli Illuminati. I curiosi esposti contro il Governo. Un’associazione ha presentato più di tremila denunce. Si chiede pure di appurare eventuali rapporti lobbistici (Di venerdì 14 agosto 2020) Varie denunce ed esposti presentati in tutt’Italia che hanno portato i pm di Roma ad emettere avvisi di garanzia nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di vari ministri (leggi l’articolo). I reati contestati? Epidemia, delitti colposi contro la salute, omicidio colposo, abuso d’ufficio, attentato contro la Costituzione, attentato contro i diritti politici del cittadino. Al di là del fatto che la procura ha già chiesto l’archiviazione, resta tuttavia la domanda: da chi sono stati presentati questi esposti? Certamente, a quanto pare, dal Codacons e dall’avvocato Carlo Taormina. Ma c’è un’altra curiosa fetta tra gli esposti presentati: quella dei membri dell’organizzazione ... Leggi su lanotiziagiornale

RaiNews : Tanti sono i mancini famosi: dall'ex presidente Usa Barack Obama, al bassista dei Beatles Paul McCartney, fino al f… - pachir1 : Da Bill Gates alla loggia degli Illuminati. I curiosi esposti contro il Governo. Un’associazione ha presentato più… - fcolarieti : Da Bill Gates alla loggia degli Illuminati. I curiosi esposti contro il Governo. Un’associazione ha presentato più… - SavioFicorella : - MimmolaForgia : RT @IlReverendo71: Ma girate pure tutti senza mascherina, anche quando è impossibile mantenere il distanziamento, tanto poi si dà la colpa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates

Corriere dello Sport

E poi ci sono gli ex pentastellati tendenza sovranista. Quella frangia di eletti nel MoVimento Cinque Stelle che scelgono il centrodestra e tutto il fronte No Euro e vicino a mondi di confine: la più ...Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha stimato durante un'intervista con la rivista Wired quando finirà la pandemia da coronavirus. Secondo il miliardario, ci sono due diversi scenari per paesi ri ...