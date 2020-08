Champions League, il Bayern Monaco umilia il Barcellona con 8 reti e vola in semifinale (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Barcellona viene schiacciato e umiliato 8-2 da un Bayern Monaco troppo più forte. Doppietta di Muller, Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski e doppietta di Coutinho per i bavaresi, nei catalani vanno a segno Suarez ed un autorete di Alaba, i tedeschi centrano la semifinale di Champions League e attendono City o Lione.LA PARTITAcaption id="attachment 1006961" align="alignnone" width="1024" Barcellona-Bayern, getty images/captionUna partita letteralmente senza senso, una batosta storica per il Barcellona che perde 8-2 una partita destinata a rimanere nella storia, positivamente per i tedeschi, nel libro degli incubi per gli spagnoli. Dal primo all'ultimo minuto si gioca ad una porta, impressionante il divario ... Leggi su itasportpress

