Caso di positività a Torrecuso, l’allarme del sindaco di Foglianise: “Ha un’attività qui” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFoglianise (Bn) – “Cari Concittadini, da colloquio telefonico avuto con il sindaco del comune di Torrecuso, confermata dall’Asl di Benevento, ho ricevuto comunicazione di un Caso positivo COVID-19 riguardante un suo concittadino, ricoverato presso l’Ospedale S. Pio di Benevento dal giorno 11 c.m. e già sintomatico dal giorno 8 c.m. Questa notizia mette in allarme anche la nostra comunità, in quanto il cittadino di Torrecuso ha una attività nel territorio di Foglianise”. Questo l’avviso del sindaco di Foglianise Giuseppe Tommaselli, che invita i cittadini e “chiunque abbia frequentato la suddetta attività per un periodo prolungato in ambiente ... Leggi su anteprima24

