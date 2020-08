Caltagirone. Omicidio di Caterina di Stefano: fermato il marito Giuseppe Randazzo (Di venerdì 14 agosto 2020) Femminicidio nel Catanese. Caterina Di Stefano, 46 anni, è stata trovata morta nel pianerottolo di casa del condominio in cui viveva a Caltagirone. Il marito Giuseppe Randazzo, ceramista di 50 anni, è accusato dell’Omicidio della donna, che era operatrice sociale in una comunità per disabili. La coppia ha due figli. A quanto riferisce la stampa locale Caterina Di Stefano aveva deciso di interrompere il matrimonio, avviando le pratiche della separazione. Una scelta che Giuseppe Randazzo non avrebbe accettato e che sarebbe stato motivo di diversi liti. I due avrebbero avuto una lite sul pianerottolo della casa della vittima, che non presenta colpi di armi da taglio o da ... Leggi su laprimapagina

