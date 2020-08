CALDO infernale dopo Ferragosto. Elevato disagio, temperature eccezionalmente elevate (Di venerdì 14 agosto 2020) Agosto rischia di assumere connotati sempre più estremi. L’attuale ondata di CALDO, che si avvia a colpire con maggiore impeto il Centro-Sud, sembra destinata a durare a lungo e verrà ulteriormente rinvigorita, durante la prossima settimana, da masse d’aria ancora più roventi in risalita dal cuore del Sahara. Se fossero confermate queste proiezioni, le temperature potrebbero raggiungere valori da capogiro con picchi oltre i 40 gradi, soprattutto tra estremo Sud ed Isole Maggiori. La spinta del CALDO subtropicale, in questa fase, è agevolata dalla risalita anomalia di latitudine della fascia ITCZ sul Continente Africano. L’estate ha quindi mutato drasticamente volto. Ricordiamo che sino al 20 luglio eravamo di fronte ad una stagione estiva a lunghi tratti sottotono, con fasi di ... Leggi su meteogiornale

Sig_Cumberdale : @uselessfancyboi l'ha portato a casa mia madre e se l'è subito dimenticato un'ora in macchina al caldo infernale po… - gvllavjch : questa settimana è stata infernale non riesco a stare in piedi per più di 10 minuti mi sono seduta anche in doccia… - jaimelvannister : Devo aver fatto qualcosa di male per meritarmi tutto questo caldo. Non c'è altra spiegazione a questo caldo infernale. - supernoci : @TuppenceB2 Affermazioni basate sul nulla cosmico proprio! Con sto caldo e st'afa? Ma figurati... Friggere polpette… - LucyMilano92 : ANCORA C'E' GENTE CHE CREDE A QUESTO VIRUS ? AUMENTANO I CONTAGI A FERRAGOSTO CON QUESTO CALDO INFERNALE ?! E' TU… -

Ultime Notizie dalla rete : CALDO infernale CALDO infernale ben oltre Ferragosto. Elevato disagio Meteo Giornale CALDO infernale dopo Ferragosto. Elevato disagio, temperature eccezionalmente elevate

Agosto rischia di assumere connotati sempre più estremi. L’attuale ondata di caldo, che si avvia a colpire con maggiore impeto il Centro-Sud, sembra destinata a durare a lungo e verrà ulteriormente ri ...

CALDO infernale nella settimana dopo Ferragosto. Picchi di 45 gradi

Agosto rischia di assumere connotati sempre più estremi. L’attuale ondata di caldo, che si avvia a colpire con maggiore impeto il Centro-Sud, sembra destinata a durare a lungo e verrà ulteriormente ri ...

Agosto rischia di assumere connotati sempre più estremi. L’attuale ondata di caldo, che si avvia a colpire con maggiore impeto il Centro-Sud, sembra destinata a durare a lungo e verrà ulteriormente ri ...Agosto rischia di assumere connotati sempre più estremi. L’attuale ondata di caldo, che si avvia a colpire con maggiore impeto il Centro-Sud, sembra destinata a durare a lungo e verrà ulteriormente ri ...