Calciomercato Udinese, Fofana ha scelto: “Voglio andare al Lens, spero che il club capisca” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il futuro di Seko Fofana non sarà all'Udinese.Finisce qui l'avventura di Seko Fofana in Friuli. Il giocatore, considerato ormai uno dei prezzi pregiati dell'Udinese, si prepara infatti a cambiare destinazione. Dopo una buona stagione in maglia bianconera, il calciatore francese, durante un'intervista concessa ai microfoni de "L'Equipe", ha infatti sciolto le riserve circa il suo futuro spegnendo definitivamente i rumors che in queste settimane lo avevano accostato ad Inter e Atalanta."Sono molto interessato al Lens, ho già parlato con i dirigenti e certi giocatori. Lens significa anche uno stadio particolare, un tifo caloroso e fedele, tutte cose che mi piacciono. È un progetto umile e non ho avuto esitazioni. E nonostante ci siano state molte altre offerte, mi ... Leggi su mediagol

