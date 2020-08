Calciomercato Napoli, due nomi in uscita: piacciono all'Everton, la situazione (Di venerdì 14 agosto 2020) Due nomi in uscita in casa Napoli: Maksimovic e Allan sono gli indiziati a lasciare il club, piacciono all'Everton. Leggi su 90min

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, sondaggio per #Reguilón - DiMarzio : #Napoli, ecco il prezzo di #Reguilon. La strategia degli azzurri - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro in corso tra la dirigenza e #Gattuso - news24_napoli : Calciomercato: Milan, lo stallo su Ibra si fa pericoloso - news24_napoli : Calciomercato Milan, rifiutato il rinnovo | Colpo più vicino -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, tenetevi forte: arrivano indiscrezioni da paura Mondo Udinese Calciomercato Napoli, due nomi in uscita: piacciono all'Everton, la situazione

Ore bollenti in casa partenopea sul mercato in uscita. De Laurentiis v ...

Champions League, Barcellona-Bayern Monaco vale la semifinale

Champions League, Barcellona-Bayern Monaco 0-0 LA DIRETTA DEL MATCH DALLE ORE 21 "La finale che tutti volevano". La stampa portoghese presenta così il big match a Lisbona tra Barcellona e Bayern Mona ...

Ore bollenti in casa partenopea sul mercato in uscita. De Laurentiis v ...Champions League, Barcellona-Bayern Monaco 0-0 LA DIRETTA DEL MATCH DALLE ORE 21 "La finale che tutti volevano". La stampa portoghese presenta così il big match a Lisbona tra Barcellona e Bayern Mona ...