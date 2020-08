Bimba di un anno ritrovata col cranio fracassato: accusato il padre pilota ma il processo è controverso (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ una vicenda drammatica ma quantomeno controversa dal punto di vista giudiziario quella che vede coinvolto un pilota di aerei britannico, accusato di aver ucciso la propria figlia fracassandole il cranio ai termini di una lite con la moglie in Kazakistan. Secondo l’accusa, al termine di una estenuante serata in hotel a base di alcol, … L'articolo Bimba di un anno ritrovata col cranio fracassato: accusato il padre pilota ma il processo è controverso NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

zazoomblog : Bimba di un anno ritrovata col cranio fracassato: accusato il padre pilota ma il processo è controverso - #Bimba… - emanuele_1977 : @GeopoliticalCen Si però possiamo dire pure che è follia pensare di lasciare un altro anno con la didattica a dista… - ___speranza__ : @LaZebraAPuah Vediamo... A 33 anni mia figlia aveva un anno, una settimana di mare per la bimba. Gli altri giorni d… - 64Mgg : @IlBoa_ Madò che m'hai ricordato...un anno una famiglia con una bimba poco più de due anni, la madre si addormentav… - Madgurlwithabox : iv. Fadi: sottovalutatissimo tra quelli di Sanremo giovani quest'anno, mi ha fatto emozionare come una bimba e ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba anno

il Resto del Carlino

Rispetto a ieri si registrano 25 nuovi casi di persone positiva al Covid-19 in provincia di Verona, la maggioranza riguarda pazienti giovani, addirittura bambini in tenera età: un maschio di un anno e ...L’assessora Lucia Valori: «Ci proveremo, ma sarà difficile. Qualche criticità con spazi e docenti». Maggiori certezze sulle scuole per l’infanzia. Creatini (44 Gatti): «Speriamo in un contributo» Ceci ...