Belen Rodriguez? Quando il pezzo sopra non c’è il web balla. “Che gioia, ragazzi…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il turbine mediatico scatenato dalla seconda (e definitiva?) rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è riuscito a far parlare persino importanti personaggi dello showbiz. Ad esempio Simona Ventura, la conduttrice televisiva conosce bene entrambi ma in particolare la showgirl argentina. Non tutti sapranno che è stata lei a presentarle Fabrizio Corona, anni or sono, dando inconsapevolmente vita ad una delle relazioni più chiacchierate nella storia del settore. Simona Ventura, durante un’intervista a Chi, ha spiegato di apprezzare molto la collega sudamericana ed è convinta che Belen Rodriguez debba ancora trovare l’uomo che fa davvero al caso suo. Inoltre l’ex moglie di Stefano Bettarini ha spiegato quale, secondo lei, sia il punto di forza della stella argentina, ... Leggi su tuttivip

infoitcultura : Simona Ventura e Giovanni Terzi a un passo dalle nozze: “Sembriamo due adolescenti perché non ci aspettavamo una st… - infoitcultura : Stefano De Martino e Daniele Scardina a Ibiza per dimenticare Belen Rodriguez e Diletta Leotta - infoitcultura : Belen Rodriguez, la foto da Ibiza: un gran ritorno sexy, il bikini non contiene le sue curve - infoitcultura : Belen Rodriguez demolisce le speranze di Stefano De Martino: “Non tornerò sulle mie scelte” - infoitcultura : Stefano De Martino sbarca a Ibiza per riconquistare Belen Rodriguez -