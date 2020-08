Barcellona, Piquè durissimo: “2-8 è una vergogna. Dobbiamo cambiare tutto, posso anche andarmene” (Di sabato 15 agosto 2020) Il Barcellona esce dalla Champions League in maniera a dir poco terribile. Una sconfitta netta, con addirittura 8 gol subiti per mano del Bayern Monaco. Un’umiliazione senza precedenti. Nel post partita sui volti dei calciatori c’è stata solo rabbia e tristezza, riassunte nelle dichiarazioni di Gerard Piquè: “non so se questa sia la fine di un ciclo, non so come catalogare questa sconfitta, so solo che abbiamo toccato il fondo e Dobbiamo fare un cambio sotto tutti gli aspetti. Siamo arrivati a un punto nel quale non stiamo proseguendo un cammino preciso e i risultati lo dimostrano. Da qualche anno, indipendentemente dai giocatori e dagli allenatori, in Europa non riusciamo a competere e facciamo tanta fatica anche in Liga. Questa è la dura realtà, non c’è più molto ... Leggi su sportfair

