Asi | Mauro con Iannace | “Mastella ancorato a una visione feudale della politica”

Tempo di lettura: 2 minuti"La revoca di Nascenzio Iannace dal Consiglio Generale dell'ASI è la plastica dimostrazione di una visione feudale della politica che deve essere archiviata definitivamente, se vogliamo che il Sannio abbia una sola possibilità di rinascita. Siamo nel 2020, non nel medioevo, ma il messaggio devastante insito nella decisione assunta dal sindaco di Benevento è che se se rimani fedele, se indossi i panni del servo sciocco forse potrai essere beneficiato dal tuo padrone, diversamente se sei una donna o un uomo libero, indipendente, con un'autonomia di pensiero e azione, devi essere messo alla porta". Con queste parole, il candidato di Forza Italia al Consiglio Regionale della Campania, Domenico Mauro, censura la ...

