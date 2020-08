Alberto Matano contro Lorella Cuccarini, il conduttore dice tutta la verità (Di venerdì 14 agosto 2020) Alberto Matano contro Lorella Cuccarini, il conduttore dice tutta la verità sui dissidi sfociati nelle pesanti accuse di maschilismo e protagonismo della collega. Dopo settimane di silenzio assoluto sulla vicenda, Alberto Matano parla per la prima volta dei dissidi con Lorella Cuccarini, la sua compagna di viaggio nel programma La vita in diretta. Leggi anche … L'articolo Alberto Matano contro Lorella Cuccarini, il conduttore dice tutta la verità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Alberto Matano contro Lorella Cuccarini: «Io maschilista? Accusa surreale» - #Alberto #Matano #contro #Lorella - GossipItalia3 : Alberto Matano contro Lorella Cuccarini: «Io maschilista? Accusa surreale» #gossipitalianews - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Matano-Cuccarini riesplode il caso Il giornalista si difende: 'Ha inventato tutto' - giadinagrisu : RT @tempoweb: Matano-Cuccarini riesplode il caso Il giornalista si difende: 'Ha inventato tutto' - tempoweb : Matano-Cuccarini riesplode il caso Il giornalista si difende: 'Ha inventato tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Alberto Matano finalmente interviene sulle accuse di Lorella Cuccarini, la conduttrice che nella passata stagione tv lo ha affiancato alla conduzione de La Vita in Diretta su Rai 1 ma che non ritrover ...“Non so cosa sia il maschilismo (…) Non ho fatto altro che fare il giornalista. Questo sì, l’ho fatto. Se vuol dire mancare di rispetto a qualcuno, allora mi arrendo. Di tutte le cose che si poteva in ...