Torino. Ordine di abbandono dell’Italia per un nigeriano con machete (Di giovedì 13 agosto 2020) Due settimane fa, un ventinovenne di nazionalità nigeriana, ha allarmato il personale dell’ufficio Stranieri del Comune di Torino presentandosi agli sportelli di via Bologna per espletare delle pratiche con un ‘machete’ infilato nei pantaloni, solo in parte occultato sotto la maglietta. I dipendenti hanno immediatamente dato l’allarme e gli agenti del Reparto Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale sono intervenuti bloccando l’uomo con un’azione da manuale, senza creare panico e reazioni da parte del soggetto. Con la stessa cautela e abilità i ‘civich’ sono riusciti a sottrargli l’arma, un machete dentato di 51 centimetri di lunghezza. L’individuo, privo di documenti, è stato poi condotto al Comando di via Bologna per l’identificazione, dove ... Leggi su laprimapagina

manu_etoile : RT @autocostruttore: Si presenta agli sportelli dell’ufficio Stranieri del Comune di Torino per espletare delle pratiche con un ‘machete’ d… - Ernesto29296958 : RT @autocostruttore: Si presenta agli sportelli dell’ufficio Stranieri del Comune di Torino per espletare delle pratiche con un ‘machete’ d… - autocostruttore : Si presenta agli sportelli dell’ufficio Stranieri del Comune di Torino per espletare delle pratiche con un ‘machete… - AndryDipi92 : @Milestemplaris Ho letto i commenti: Bari, Napoli, Roma, Torino, Palermo. Una pratica che ormai è prassi in tutta I… - DocenteCarla : E SAREBBE ANCHE ORA CHE LE FORZE DELL' ORDINE...iniziassero a verificare meglio e tutelare i loro uomini a rischio… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Ordine Si presenta all'ufficio stranieri di Torino con un machete lungo mezzo metro Quotidiano Piemontese Si presenta all’ufficio stranieri con il machete, denunciato un 29enne

La burocrazia è spesso una giungla, ma un nigeriano di 29 anni deve aver preso questo modo di dire un po’ troppo alla lettera. Si è infatti presentato all’Ufficio stranieri del Comune di Torino con un ...

Gazzetta - Oggi a Torino vertice Pirlo-Paratici-Agnelli: si parlerà di mercato, ma anche dello staff tecnico

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe andare in scena un vertice di mercato tra Andrea Pirlo, Fabio Paratici e Andrea Agnelli per discutere del mercato e soprattutto del futuro dell ...

La burocrazia è spesso una giungla, ma un nigeriano di 29 anni deve aver preso questo modo di dire un po’ troppo alla lettera. Si è infatti presentato all’Ufficio stranieri del Comune di Torino con un ...Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe andare in scena un vertice di mercato tra Andrea Pirlo, Fabio Paratici e Andrea Agnelli per discutere del mercato e soprattutto del futuro dell ...