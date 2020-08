Ru486, niente ricovero e nove settimane di tempo per l’uso (Di giovedì 13 agosto 2020) Il ministero della Salute mercoledì ha varato le nuove linee di indirizzo per l’interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico. Un passo avanti che avvicina l’Italia all’Europa ma che lascia i medici perplessi e, probabilmente, richiederà ulteriori chiarimenti. I punti importanti sono due: cade il vincolo del ricovero in ospedale per l’intera durata della procedura; l’assunzione della Ru486 viene estesa «dal 49esimo al 63esimo giorno di amenorrea, pari a 9 settimane». Per quanto riguarda il metodo prescritto dalle linee … Continua L'articolo Ru486, niente ricovero e nove settimane di tempo per l’uso proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

AGI - Il ministero della Salute ha aggiornato le Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine, che erano ferme al 2010. E' previsto l'uso della pill ...

Ru486: sulla pelle di figli e donne. Il fantasma della libertà

Non dovranno essere sole a casa, né particolarmente ansiose o con bassa soglia del dolore: questi alcuni dei criteri di accesso per le donne all’aborto farmacologico senza più ricovero in ospedale, se ...

