Piazze Sicure, anche a Salerno distribuzione di mascherine gratis (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Comune di Salerno partecipa all’operazione di distribuzione gratuita di mascherine organizzata dalla Regione Campania nelle località più frequentate e nei luoghi della movida nei prossimi giorni di Ferragosto. Quattro le giornate previste nel capoluogo: venerdì 14 e sabato 15, giovedì 20 e sabato 22 sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le ore 24.00. Più in dettaglio il Nucleo di Protezione Civile del Comune di Salerno provvederà alla distribuzione in piazza Largo Campo (14 e 22 agosto) ed in Piazza Portanova ( 15 e 20 agosto). L’Humanitas opererà nella Zona Orientale in Piazza Caduti di Brescia (14 e 15 agosto) ed in piazza Giancamillo Gloriosi (20 e 22 ... Leggi su anteprima24

Ancora cantieri di urbanistica tattica a Milano. Nelle scorse settimane si sono conclusi gli interventi in via Pacini e piazza Ferrara, che hanno visto la realizzazione di nuovi marciapiedi e attraver ...

