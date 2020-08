Mercatello, ubriaco alla guida travolge due scooter (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Era ubriaco alla guida della vettura, il cittadino di origini rumene che, nella notte appena trascorsa, ha perso il controllo della sua auto all’altezza dello stabilimento Lido Lido a Mercatello. L’auto ha travolto due motorini, uno in sosta ed un altro con in sella una coppia di coniugi. Per fortuna nessuna grave conseguenza per i due. Sul posto un’ambulanza ed i carabinieri che hanno accertato lo stato di ebbrezza dell’automobilista. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Mercatello ubriaco Mercatello, ubriaco alla guida travolge due scooter anteprima24.it Chi è Serge Aurier, l’oggetto dei desideri di mercato del Milan che in un video insultò Ibrahimovic

Serge Aurier è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan. L'esterno ivoriano avrebbe manifestato il suo gradimento alla prospettiva di un trasferimento in rossonero, anche se ora bisognerà con ...

Condò: “Conte non sa che farsene di Eriksen. Brozovic ubriaco al pronto soccorso? Per lui, a Milano esce e a Torino non usciva”

A centrocampo potrebbe arrivare una nuova pedina dalla Premier League, Tanguy Ndombele, e nella trattativa di mercato potrebbe invece essere incluso Milan Skriniar (non più un incedibile). I mormorii ...

Serge Aurier è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan. L'esterno ivoriano avrebbe manifestato il suo gradimento alla prospettiva di un trasferimento in rossonero, anche se ora bisognerà con ...A centrocampo potrebbe arrivare una nuova pedina dalla Premier League, Tanguy Ndombele, e nella trattativa di mercato potrebbe invece essere incluso Milan Skriniar (non più un incedibile). I mormorii ...