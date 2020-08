Medico scolastico. Lombardi (M5S): la reintroduzione si realizzi in tutto il Paese (Di giovedì 13 agosto 2020) “Anche Agostino Miozzo, Coordinatore del comitato tecnico scientifico si è espresso a favore della reintroduzione della figura del Medico scolastico, ritenendola una figura decisiva per la crescita del Paese che va ripristinata in ogni scuola”. Lo scrive in un post Fb di Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio, sulla reintroduzione del Medico scolastico. “Con un nostro ordine del giorno dello scorso 30 giugno abbiamo impegnato la Giunta regionale a reintrodurre i medici scolastici: e proprio per dare sostanza a questa importantissima misura, ho incontrato l’assessore regionale alla Sanità D’Amato per verificare come attuare al più presto la reintroduzione del ... Leggi su romadailynews

“I medici di medicina generale sono ancora una volta in prima linea al servizio dei cittadini e della salute pubblica”. Lo afferma il segretario generale della Fimmg Catanzaro, Gennaro De Nardo. “Dal ...

Avvio scuole dell’infanzia il 7 settembre, raccomandata la rilevazione della temperatura

LECCO – Avvio delle lezioni per le scuole dell’infanzia fissato al 7 settembre 2020 e al 14 settembre per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professiona ...

