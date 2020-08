In prima linea per i diritti dei disabili, addio all'avvocato Mauro Olivanti (Di giovedì 13 agosto 2020) Si svolgeranno questa mattina alle 10, alla chiesa di Cesano, i funerali dell'avvocato Mauro Olivanti. L'avvocato si è spento martedì scorso e proprio oggi avrebbe compiuto 52 anni. Da tempo ... Leggi su anconatoday

virginiaraggi : Grazie a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta ai roghi di questi giorni. Auguri di pronta gua… - vaticannews_it : #12agosto #Nelmondo #Iraq Incontro #alkazemi card. #Sako tornino cristiani fuggiti #Vaticano Verso L’economia di Fr… - _Carabinieri_ : Sempre più incisivi i servizi di controllo del territorio dei #Carabinieri di Torre Annunziata e Castellammare, in… - cristro71 : @officialmaz No no.... un ipocrita razzista che nascose di essere malato prima del match col Valencia? Se questo pa… - Blackskorpion4 : RT @mariobianchi18: Il #13agosto 1918 il Corpo dei #Marines (esisteva già prima della nascita degli Stati Uniti) permette anche alle donne… -

Ultime Notizie dalla rete : prima linea Soccorritori a quattro zampe in prima linea, Argo a Santo Stefano con Peggy e Qiba Città della Spezia Microsoft Surface Duo, l’Android dual screen sfiderà gli iPhone 12

Sfiderà sia i nuovi iPhone 12 ma anche gli iPad, attuali e futuri: il nuovo Microsoft Surface Duo, il primo terminale Android con doppio schermo creato da Redmond in collaborazione con Google, è stato ...

Fastweb: 55mila nuovi clienti nel I semestre, +5% ricavi a 1,1 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ago - Nel primo semestre dell'anno Fastweb ha acquisito 55 mila nuovi clienti di servizi di accesso a banda larga che portano, al 30 giugno, la base clienti ...

Sfiderà sia i nuovi iPhone 12 ma anche gli iPad, attuali e futuri: il nuovo Microsoft Surface Duo, il primo terminale Android con doppio schermo creato da Redmond in collaborazione con Google, è stato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ago - Nel primo semestre dell'anno Fastweb ha acquisito 55 mila nuovi clienti di servizi di accesso a banda larga che portano, al 30 giugno, la base clienti ...