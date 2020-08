Ictus: in estate attenzione a peso e attività fisica (Di giovedì 13 agosto 2020) Ictus cerebrale, i consigli di ALICe Italia per l’estate: fondamentale mantenere un peso adeguato e un’alimentazione sana, incrementando anche l’attività fisica Ricca di vegetali, cereali, frutta, olio di oliva, legumi e pesce. Povera di carni grasse, tuberi, grassi animali e insaccati. Un’alimentazione sana e variata di questo tipo, che parta dalla consolidata tradizione della nostra dieta mediterranea, può… L'articolo Ictus: in estate attenzione a peso e attività fisica Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

msdsalute : Buongiorno con la nostra rubrica dell'estate #LePiuCliccate ?? Ictus associato a forame ovale pervio: necessaria nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ictus estate Da A.L.I.Ce. Italia Odv, i consigli per la prevenzione dell’ictus in estate Milano Finanza Ictus: in estate attenzione a peso e attività fisica

Un’alimentazione sana e variata di questo tipo, che parta dalla consolidata tradizione della nostra dieta mediterranea, può ridurre il rischio ictus fino al 20%. L’alimentazione, infatti, è stata ...

Ictus cerebrale, i consigli di ALICe Italia per l’estate

Un’alimentazione sana e variata di questo tipo, che parta dalla consolidata tradizione della nostra dieta mediterranea, può ridurre il rischio ictus fino al 20%. L’alimentazione, infatti, è stata ...

Un’alimentazione sana e variata di questo tipo, che parta dalla consolidata tradizione della nostra dieta mediterranea, può ridurre il rischio ictus fino al 20%. L’alimentazione, infatti, è stata ...Un’alimentazione sana e variata di questo tipo, che parta dalla consolidata tradizione della nostra dieta mediterranea, può ridurre il rischio ictus fino al 20%. L’alimentazione, infatti, è stata ...