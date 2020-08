Grillo: «Il sogno era un movimento senza né sedi né tesori» (Di giovedì 13 agosto 2020) In un post intitolato «Dite al treno che io passo solo una volta», Beppe Grillo ha lanciato la sua idea di infrastrutturazione digitale in Italia ed è tornato a parlare delle dinamiche interne del M5s in seguito alle indiscrezioni su una riunione dei pentastellati in cui si sarebbe invocata la costituzione di un vero e proprio partito M5s. «E’ parecchio tempo che sono in disparte perché si dicono un sacco di cose su cui preferisco non essere immischiato. Ma ci terrei a dire che io ho fatto parte di un sogno che si è realizzato del M5s che oggi governa, partendo da un’idea di rete e di un movimento senza sedi, senza tesori, senza soldi partendo proprio dall’idea che la rete è ... Leggi su giornalettismo

Adnkronos : M5S, Grillo: 'Non voglio essere invischiato, ho fatto parte di un sogno' - Corriere : Lo sfogo di Grillo: «Il sogno era avere un movimento senza sedi, soldi e tesori» - giornalettismo : In un post intitolato «Dite al treno che io passo solo una volta», #BeppeGrillo è tornato a parlare delle dinamiche… - LucianoRomeo9 : RT @Adnkronos: M5S, Grillo: 'Non voglio essere invischiato, ho fatto parte di un sogno' - MSantariga : RT @Adnkronos: M5S, Grillo: 'Non voglio essere invischiato, ho fatto parte di un sogno' -