Genoa in vendita, Preziosi: «Con i soldi veri non viene mai nessuno» (Di giovedì 13 agosto 2020) Enrico Preziosi fa il punto della situazione sulla vendita del Genoa ai microfoni della Gazzetta dello Sport Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha fatto il punto della situazione della vendita del club. Queste le parole. «Il Genoa sia in vendita ormai da tre anni. E ogni stagione spuntano due o tre persone che si dicono interessate. Io, però, non ho mai visto soldi veri. Gestio Capital? Mai viste da parte mia andare a buon fine trattative fatte uscire prima sui giornali. Avevamo un non-disclosure agreement. Li ho sfidati a rendere noti i numeri della loro offerta, cosicché la gente possa rendersi conto di quelli che dovrebbero essere i loro investimenti. Io non mi oppongo a una scelta di questo ... Leggi su calcionews24

