Drake Bell respinge le accuse di abusi della ex fidanzata: "Vuole solo i miei soldi" (Di giovedì 13 agosto 2020) L'attore Drake Bell ha negato le accuse di abuso che recentemente l'ex fidanzata Melissa Lingafelt ha mosso contro di lui. Melissa Lingafelt, l'ex fidanzata di Drake Bell, lo accusa pubblicamente su TikTok di aver abusato di lei. Ma lui respinge le accuse e sostiene invece che lei voglia solo i suoi soldi e l'attenzione dei media. Proprio come i recenti aggiornamenti sul caso di Johnny Depp e Amber Heard hanno dimostrato un possibile ribaltamento dei ruoli, anche per Drake Bell e Melissa Lingafelt potrebbe non essere tutto come sembra. Melissa Lingafelt, che usa il nome d'arte Jimi Ono sul suo account TikTok, avrebbe pubblicato sul social cinese un video in cui dichiara ... Leggi su movieplayer

