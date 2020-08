Coronavirus, avvisi di garanzia a Conte e sei ministri per la gestione della pandemia. Palazzo Chigi: «Atto dovuto» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza hanno ricevuto un avviso di garanzia per la gestione della pandemia di Coronavirus. Epidemia, omicidio colposo, abuso d’ufficio: le denunce al Governo La notifica della Procura di Roma nasce da varie denunce presentate in tutt’Italia in relazione all’emergenza Covid-19. Queste denunce, di cui non sono ancora noti i dettagli, chiamano in causa gli articoli del codice penale sulla pena in concorso (articolo 110), epidemia (438), delitti colposi contro la salute pubblica (452) e omicidio colposo (589), abuso d’ufficio (323), attentato contro la Costituzione (283), ... Leggi su open.online

