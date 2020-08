Cerreto Sannita, vasto incendio sul Monte Cigno: alta colonna di fumo – VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Cerreto Sannita (Bn) – Un grosso incendio boschivo è divampato sul Monte Cigno, lungo la strada provinciale che collega Cerreto Sannita a Cusano Mutri, nel comune di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento. Le fiamme si sono propagate nel pomeriggio di oggi e si è levata una alta e densa colonna di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto i Vigili del Fuoco per effettuare le operazioni di spegnimento. Al momento è stata chiusa la strada provinciale nel tratto che collega i comuni di Cerreto e Cusano. Già negli anni scorsi la stessa montagna era stato oggetto di roghi. Ancora ... Leggi su anteprima24

