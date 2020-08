Calciomercato David Silva non firma. E la Lazio teme la beffa (Di giovedì 13 agosto 2020) Lazio con il fiato sospeso. Per la firma del contratto che legherà Davis Silva al club biancoceleste per i prossimi tre anni. Era attesa per l'inizio di questa settimana. Poi, è stato chiesto un ... Leggi su gazzetta

