Zingaretti fa l’americano: «Tifo Kamala». E i dem Usa fanno gli scongiuri (Di mercoledì 12 agosto 2020) La sai quella del governatore laziale che dà il via libera al candidato presidente americano? Sembra una barzelletta, ma fa ridere già così. Nicola Zingaretti ha commentato sui Social la candidatura di Kamala Harris come vice di Joe Biden, neanche fossero le primarie Pd per il sindaco di Rocca di Papa. Riferimento non casuale (a margine) a Rocca di Papa si vota a settembre e il Pd è in caduta libera pure ai Castelli romani. Who is Zingaretti? Cosa ha scritto il segretario Pd stamattina, dopo aver visto i telegiornali? “Con Joe Biden, Kamala Harris correrà come candidata vice presidente Usa. Per la terza volta una donna candidata, per la prima volta afroamericana. Un grande team democratico!”. Insomma, ha dato il suo placet. Immaginate Biden e la candidata dem che ... Leggi su secoloditalia

