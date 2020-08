Rossi: “In Austria vogliamo essere competitivi” (Di giovedì 13 agosto 2020) "Sicuramente l'atmosfera in Austria sarà molto diversa dalle prime gare, perché sembra che le temperature saranno più basse rispetto a quanto abbiamo trovato in Spagna e a Brno. Questo porterà vantaggi e svantaggi, ma in ogni caso per noi sarà molto importante essere ancora competitivi. Faremo il massimo". Valentino Rossi presenta così il gran premio d'Austria di MotoGp in programma nel weekend. "L'anno scorso ho fatto una buona gara - ricorda il pilota della Yamaha - Sono partito dalla quarta fila e ho concluso al quarto posto, non lontano da Quartararo e dal podio, riuscendo a finire davanti a Vinales e Rins, quindi non così male. Ma ogni anno è una storia diversa". Leggi su ilfogliettone

