"Rischio microbiologico". Allarme salmonella, ritirata la carne dagli scaffali: occhio al lotto (Di mercoledì 12 agosto 2020) La tartare di bovino adulto-scottona, a marchio Lidl, è stata ritirata dal mercato per Rischio microbiologico, a causa della possibile presenza di salmonella. A comunicarlo è il ministero della Salute con un documento ufficiale pubblicato sul sito internet istituzionale. Il lotto incriminato, nella confezione da 200 grammi, è il 507007 con scadenza indicata al 14 agosto 2020. “Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto con questo lotto e scadenza - è l'avviso degli esperti del ministero - a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino”. La salmonella è l'agente batterico più comunemente isolato in caso di ... Leggi su liberoquotidiano

gazzettadigital : LIDL ritira un lotto di 'Tartare di bovino adulto - Scottona' per rischio microbiologico #richiamo #food #LGD… - zazoomblog : Allerta alimentare rischio microbiologico: richiamo per un noto prodotto - #Allerta #alimentare #rischio - Investireoggi : Richiamo alimentare per ravioli di borragine, rischio microbiologico - mayabug2 : RT @ilSalvagenteit: Richiamati ravioli di borragine Il Pastaio Ligure per rischio microbiologico - ilSalvagenteit : Richiamati ravioli di borragine Il Pastaio Ligure per rischio microbiologico -