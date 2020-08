Regionali 2020: Rita Labruna guida la lista Terra nel collegio di Avellino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «Ho accettato la candidatura per le Regionali, con la lista “Terra che guiderò nel collegio di Avellino», Rita Labruna si presenta in vista della prossima tornata elettorale. «Sarà una campagna elettorale difficile – dice la candidata – e in un contesto completamente diverso da ricostruire e ripensare nel tempo della pandemia». «Attraverserò i territori della mia Terra, l’Irpinia, incontrerò le persone e lo farò con molta umiltà, ascoltando le istanze di ognuna. Porterò con me, come e dove sarà possibile fare iniziativa, la canzone dei Malaoria – Le scuse non ... Leggi su anteprima24

