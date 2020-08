Reggia di Caserta, morto un cavallo “per il troppo caldo”. Polemica sulle botticelle. Enpa: “In un Paese civile dovrebbero scomparire” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Stava trainando una botticella, una piccola carrozzella per i turisti, durante il consueto giro nei giardini della Reggia di Caserta. Ma a un certo punto si è fermato, si è accasciato e infine è crollato al suolo, senza vita. E’ morto così, sotto il sole di agosto, un cavallo che stava compiendo il solito tour interno alla Reggia a mezzogiorno, con il sole quasi allo zenit. Per questo secondo le prime informazioni per l’Enpa, l’ente nazionale protezione animali, il decesso è avvenuto a causa del “caldo torrido”. L’area è stata transennata e nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia. “Una morte senza senso – scrive l’Enpa in una nota – per business, per ... Leggi su ilfattoquotidiano

