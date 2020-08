Prato, immigrati scatenano il caos: uno di loro sferra una testata contro il vetro di un’auto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alta tensione a Prato. Tre immigrati marocchini hanno dato vita a una rissa violentissima. Due di loro si picchiavano a mani nude, un terzo provava a dividerli. Gli agenti sono intervenuti e hanno evitato conseguenze molto più gravi. Prato, la rissa e la testata Uno degli aggressori ha spintonato più volte gli agenti cercando di raggiungere di nuovo l’uomo con cui stava litigando. Non ha potuto farlo perché trattenuto dai militari. Liberatosi per un breve momento, ha sferrato una testata contro il vetro di un’auto parcheggiata, frantumandolo. Gli agenti usano lo spray al peperoncino Gli agenti a quel punto hanno deciso di usare lo spray al peperoncino per mettere in sicurezza lo straniero, che è ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Prato, immigrati scatenano il caos: uno di loro sferra una testata contro il vetro di un’auto… - gianluca_prato : RT @lvoir: Dunque @Libero_official scribacchiava di cani uccisi e mangiati dagli immigrati, il Lav di Lampedusa ha chiesto subito ai vigili… - Iolanda07658172 : -

Ultime Notizie dalla rete : Prato immigrati La "spedizione punitiva" al bar. Gli immigrati scatenano il caos ilGiornale.it Lite in piazza, un uomo dà in escandescenze: la polizia usa lo spray al peperoncino

Stava dando in escandescenze e gli agenti di polizia intervenuti sono stati costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino. È accaduto la notte scorsa a Prato, in piazza Lippi. Nella rissa erano coi ...

La scomparsa di Mimma Abruzzini. Una vita dalla parte dei bambini

Ciao Mimma, che la terra ti sia lieve. Riposa in pace". Così sulla pagina Facebook di Unicef Prato hanno salutato Erminia Abruzzini, per tutti Mimma, che nella notte scorsa è morta all’età di 92 anni, ...

Stava dando in escandescenze e gli agenti di polizia intervenuti sono stati costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino. È accaduto la notte scorsa a Prato, in piazza Lippi. Nella rissa erano coi ...Ciao Mimma, che la terra ti sia lieve. Riposa in pace". Così sulla pagina Facebook di Unicef Prato hanno salutato Erminia Abruzzini, per tutti Mimma, che nella notte scorsa è morta all’età di 92 anni, ...