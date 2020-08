Migranti, caos sbarchi e boom di contagi. Il Viminale ai Prefetti: test a tutti gli irregolari (Di mercoledì 12 agosto 2020) Continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa, ma anche nel Sud della Sardegna, che diventa il secondo approdo più gettonato per imbarcazioni di fortuna, che arrivano alla spicciolata in... Leggi su ilmattino

Continua il fenomeno degli sbarchi di migranti e, con esso, anche i comportamenti che hanno ben poco a che fare con le buone maniere. Si potrebbe dire di essere abituati a pagine di cronaca che raccon ...Caos migranti a Pozzallo, provincia di Ragusa: 64 positivi nell’hotspot e 15 in fuga. Sindaco su tutte le furie: “Situazione insostenibile”. Non si placa l’allarme migranti in Italia, nuova fuga da un ...