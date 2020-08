"Mi guardava il seno e io non capivo. Poi...". Ilaria D'Amico, gelo in diretta a Sky: il suo momento più imbarazzante (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ora è ufficiale: Ilaria D'Amico lascia i programmi sportivi di Sky dopo 18 anni di onoratissima carriera e regala al Corriere della Sera una "chicca", un ricordo tra il divertito e l'imbarazzato legato al suo ritorno in onda dopo la nascita del mio primo figlio. "Lo allattavo in camerino. In studio, a un certo punto Vialli mi lancia occhiate al seno, non capivo... Poi ho visto le chiazze sul vestito per la montata lattea... da allora vesto di nero". "Questi anni - conclude seria - sono stati anche questo. Quando ho capito che con Gigi (Gigi Buffon, il suo compagno dal 2014, ndr) era una cosa seria sono andata dal mio editore, pronta a lasciare tutto. Mi ha risposto: noi ti abbiamo sposata prima". Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : guardava seno La mia storia d’amore disperata e l’ascesa di Matteo Salvini Linkiesta.it Ilaria D'Amico, il gelo in diretta Sky: "Vialli mi guardava il seno, non capivo". Il suo momento più imbarazzante

Ora è ufficiale: Ilaria D'Amico lascia i programmi sportivi di Sky dopo 18 anni di onoratissima carriera e regala al Corriere della Sera una "chicca", un ricordo tra il divertito e l'imbarazzato legat ...

"Le mie pedalate contro il cancro al seno"

Loretta Pavan, a bordo della sua bici, sta attraversando l’Italia: "Ho sconfitto il tumore, porto il mio messaggio di ottimismo".

Ora è ufficiale: Ilaria D'Amico lascia i programmi sportivi di Sky dopo 18 anni di onoratissima carriera e regala al Corriere della Sera una "chicca", un ricordo tra il divertito e l'imbarazzato legat ...Loretta Pavan, a bordo della sua bici, sta attraversando l’Italia: "Ho sconfitto il tumore, porto il mio messaggio di ottimismo".