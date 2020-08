Messico: ex presidente Pena Nieto indagato per corruzione (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 12 AGO - La Procura generale del Messico ha aperto un'inchiesta sull'ex presidente Enrique Pena Nieto e sul suo ex ministro delle Finanze, Luis Videgaray, per presunti atti di corruzione ... Leggi su corrieredellosport

